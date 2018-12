CALCIOMERCATO LAZIO TARE / Obiettivo un esterno di fascia destra. Si guarda soprattutto a questo in casa Lazio, visti i problemi fisici di Marusic e Basta e la poca affidabilità di Patric. Ecco allora che il ds biancoceleste Tare sta sondando con attenzione il mercato per vedere di rafforzare quel reparto. Tra i nomi seguiti, due sembrano particolarmente caldi ed entrambi portano in Germania.

Come afferma il 'Corriere dello Sport', Tare ha messo gli occhi su Daniel Caligiuri e Giulio Donati.

Il primo è un elemento chiave dellolo ha reinventato come esterno destro di un centrocampo a 5 e le sue prestazioni sono salite di livello. Nonostante un contratto in scadenza nel 2020 appare difficile che il club della Ruhr possa lasciarlo partire a gennaio. Diversa la situazione di Donati: il terzino non è intenzionato a rinnovare con ile al momento è praticamente fuori rosa. Per lui un addio a gennaio potrebbe essere molto probabile e la Lazio potrebbe decidere quindi di puntare su un giocatore ancora giovane (28 anni) ma con tanta esperienza internazionale viste le oltre 100 gare in Bundesliga e le 20 partite disputate nelle competizioni europee.