SERIE A TORINO JUVENTUS CRISITNAO RONALDO / Il derby della Mole è ancora bianconero. Nella gara della 16a giornata di Serie A, la Juventus ha vinto in casa del Torino grazie a un rigore di Cristiano Ronaldo. Primo tempo equilibrato, con i granata artefici di un ottimo pressing e i bianconeri pericolosi solo in un'occasione, quando Sirigu ha fermato il destro di CR7. Nella ripresa, affievolitasi la carica dei padroni di casa, è venuta fuori la formazione di Allegri, che ha trovato il rigore decisivo al minuto 70.

Con questo risultato, la Juve vola a quota 46 punti, con il(attualmente a meno undici) chiamato a vincere domani aper non perdere definitivamente il treno scudetto. Per la squadra diresta invece il rammarico di non aver concretizzato il buon gioco visto soprattutto nella prima frazione. Da segnalare, infine, le proteste toriniste per un contatto tra Zaza e Alex Sandro nell'area bianconera , giudicato però regolare dall'arbitroe dagli assistenti al

Torino-Juventus 0-1: 70' Cristiano Ronaldo (J)

CLASSIFICA: Juventus 46; Napoli 35; Inter 32; Milan 26; Lazio 25; Torino 22; Atalanta, Roma, Sassuolo e Parma 21; Sampdoria 20; Fiorentina 19; Cagliari 17; Empoli e Genoa 16; Spal 15; Udinese 13; Bologna 11; Frosinone 8; Chievo 3

