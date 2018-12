CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO REAL MADRID / Dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus sogna altri arrivi top dal Real Madrid. Nel mirino, da tempo, Marcelo e Isco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intervistato dal 'Club del Deportista', il brasiliano ha però dichiarato: "Non mi è mai passato per la testa di lasciare il Real e cercare un'altra squadra, ho fatto sempre il possibile per restare qui". Sull'addio di Cristiano Ronaldo: "E' chiaro che se il miglior giocatore del mondo lascia la tua squadra, mancherà qualcosa, ma sappiamo di avere grandissimi giocatori in ciascun ruolo. Il Real resta il Real, i giocatori vanno e vengono. La stagione si deciderà da febbraio in poi, dare giudizi adesso è affrettato".