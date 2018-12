CALCIOMERCATO JUVENTUS STURARO SERIE A / Possibile ritorno in Italia per StefanoSturaro. E' questa la notizia circolata nei giorni scorsi sul centrocampista di proprietà della Juventus, oggi in prestito allo Sporting.

L'agente Carloammette l'interesse per il suo assistito ma non dà per certo un suo addio al Portogallo: "No, non direi - ammette a 'cittaceleste.it' - Queste informazioni non mi risultano, anzi, lo Sporting continua ad essere una soluzione per il ragazzo. Posso dire che in Serie A sono molte le società che lo vorrebbero. Sono anni ormai che è così. Ne ho sentite molte di società, ma con i dirigenti dello Sporting non abbiamo ancora deciso nulla. Comunque le dirò che sono 7 le squadre italiane. Brutto dire quali per questione di riservatezza dei direttori sportivi. La Lazio? Possibile che rientri tra queste..."