CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è il protagonista dei quotidiani sportivi in edicola oggi. lunedì 10 dicembre 2018. Ciascuno dei giornali di settore riporta una lunga intervista al calciatore portoghese, che ha parlato di calciomercato Juventus e non solo.

CLICCA QUA per restare sempre aggiornato sul mercato della Juve.

Calciomercato Juventus, da Marcelo a Messi: intervista a Cristiano Ronaldo

Ecco le parole di CR7:

BILANCIO JUVE - "Sono molto felice di essere qui, la città è molto carina, i tifosi molto gentili e la Juventus è un club fantastico con un'organizzazione stupefacente. Qui i giocatori sono umili, lavorano molto. La mia impressione finora è fantastica. Questo è il miglior gruppo in cui abbia giocato. Qua siamo una squadra, altrove qualcuno si sente più grande degli altri invece qua sono tutti sulla stessa linea. Anche a Madrid sono umili, ma qua sento che lo sono di più.

E' molto diverso da Madrid, questa è più una famiglia".

EX REAL ALLA JUVE - "Marcelo-Isco alla Juve? Vedo che scrivete di James, di Bale, di Asensio ma sono onesto: la Juventus non ha bisogno di altri calciatori. Marcelo è forte, noi apriamo le porte ai buoni giocatori e lui è uno di loro".

MESSI - "Questa non è una gara tra me e Messi. Non mi piace quando mi paragonano ad altri, non è giusto. I numeri parlano, se guardate le statistiche vedete. Io ho provato di poter aver successo con tutti i club e con la nazionale, non devo dimostrare nulla. Ho anche cambiato vita, uscendo dalla zona di comfort. Se mi manca? Magari manco io a lui. Lui sta sempre in Spagna. Magari ha più bisogno di me. Mi piacerebbe che venisse in Italia un giorno. Faccia come me: accetti la sfida. Se è felice lì, lo rispetto. E' un fantastico giocatore, un bravo ragazzo".

OBIETTIVO - "La Champions non può essere un'ossessione, bisogna pensarci con tranquillità".

PALLONE D'ORO - "Io penso di meritarlo tutti gli anni, lavoro per quello ma se non vinco non è la fine del mondo. Rispetto la decisione. Certo che sono deluso, ma la mia vita continua e io lavorerò ancora duro. Congratulazioni a Modric, lui merita ma il prossimo anno farò di tutto per essere ancora lì".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui