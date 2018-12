CALCIOMERCATO MILAN LAZIO MILINKOVIC-SAVIC TIFOSI / Continua la crisi di prestazioni di Milinkovic-Savic. Anche ieri il centrocampista serbo non è riuscito a dare il meglio di se: il calciatore sembra davvero un lontano parente di quello ammirato la scorsa stagione. Le offerte di calciomercato arrivate in estate hanno destabilizzato il classe 1995, che non trova più nemmeno l'appoggio dei suoi tifosi, che lo hanno scaricato.

I supporters della Lazio anche ieri in occasione del match contro la Sampdoria hanno mostrato tutto il loro dissenso per la partita offerta da Milinkovic-Savic e fuori dallo stadio Olimpico è apparso uno striscione da censurare "Milinkovic-Savic Zingaro", che lo spinge sempre più lontano da Roma. Il centrocampista vive dunque una situazione non facile e la cessione potrebbe essere l'unica strada percorribile.

Il Milan in estate ha mostrato il suo interesse per il calciatore: Leonardo stima moltissimo Milinkovic-Savic ed è pronto a riprovarci per strapparlo alla Lazio ma non di certo alle cifre di qualche mese fa. Per tutte le news sul Milan CLICCA QUI

In estate Lotito per il suo calciatore chiedeva più di 100 milioni di euro, un prezzo davvero troppo alto soprattutto dopo le prestazioni offerte in questi mesi. Il periodo no del giocatore potrebbe spingere ad una cessione ma c'è da fare i conti con Lotito che difficilmente deciderà di privarsi di Milinkovic-Savic per meno di quanto sperava di incassare ad agosto. Nei prossimi mesi oltre al Milan potrebbero comunque tornare alla carica altre squadre: il serbo piace anche alla Juve e all'Inter del nuovo Ad Marotta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui