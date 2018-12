Calciomercato Lazio, si lavora allo scambio col Genoa

CALCIOMERCATO LAZIO BIRASCHI GENOA - La ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato potrebbe portare la Lazio a bussare alle porte del Genoa per il 24enne difensore centrale Davide Biraschi.

Secondo quanto riportato da 'sportal.it', però, i rossoblu avrebbero chiesto 10 milioni di euro per il cartellino del suo numero 14. Per abbassare la parte cash, i capitolini vorrebbero inserire nell'affare il mediano Danilo, per il quale si tratterebbe di un ritorno in Liguria dopo il prestito di sei mesi nella stagione 2016-17.