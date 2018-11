CHAMPIONS LEAGUE ALLAN NAPOLI STELLA ROSSA / Insieme a Carlo Ancelotti in conferenza stampa, alla viglia del match di Champions League contro la StellaRossa, è intervenuto Allan. Il centrocampista del Napoli riparte dal pareggio contro il Chievo: "Siamo un po' rammaricati per domani, ma ci sia da lezione per domani. La Stella Rossa è una squadra difficile, si difende bene. Dovremo avere più intensità per portare a casa i tre punti. Sono cresciuto insieme alla squadra in questi anni.

La nostra forza è il gruppo, ci aiutiamo sempre perché se siamo uniti possiamo fare grandi risultati.

Spero di fare una grande partita e aiutare i miei compagni per la vittoria. Credo sia una partita importante, ma noi siamo concentrati e l'abbiamo preparata bene: vogliamo regalare la vittoria ad un San Paolo che sarà pieno. Un pareggio non cambia quello che abbiamo nella testa. Siamo consapevoli che abbiamo sbagliato qualcosa, speriamo di non ripeterlo più. Domani c'è la possibilità di cancellare il Chievo, dovremo dare tutto".

NAZIONALE - "Ho parlato un po’ con Neymar o i brasiliani del Liverpool. Tutti vogliamo passare, che passi il migliore".

