NATIONS LEAGUE GERMANIA OLANDA / L'Olanda rimonta nel finale la Germania ed è l'ultima qualificata per le Final Four di Nations League. Non basta alla Germania il doppio vantaggio firmato ad inizio gara da Werner e Sané: gli 'Oranje' non mollano e tra l'85' e il 91' trovano con Promes e van Dijk il 2-2 che fa volare la compagine di Koeman alla fase finale della nuova manifestazione Uefa.

Beffata la, seconda in virtù degli scontri diretti sfavorevoli rispetto agli olandesi. La Germania invece - già matematicamente retrocessa in Lega B - rischia anche di non essere testa di serie per le prossime qualificazioni ade deve sperare nella non vittoria domani dellacontro il Portogallo.

Germania-Olanda 2-2

9' Werner; 20' Sané; 85' Promes (O); 91' van Dijk (O)

Lega A, classifica finale Gruppo 1:Olanda 7; Francia 7; Germania 2.



Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui