CALCIOMERCATO INTER AGENTE BROZOVIC / C'è tanto Marcelo Brozovic nella crescita degli ultimi mesi dell'Inter che ha riconquistato la Champions League ed ora vede la qualificazione agli ottavi di finale ad un passo, mentre in Serie A mantiene il terzo posto. Anche per questo il centrocampista croato, grande protagonista anche con la selezione vice-campione del Mondo in Russia, è stato ricompensato di recente dalla società nerazzurra con il rinnovo del contratto, prolungato al 2022 con una nuova clausola rescissoria da 60 milioni di euro valida solo per l'estero.

CLICCA QUI per non perderti neanche una news sull'Inter...

e non solo.

Una cifra, quella della clausola, che dopo le recenti prestazioni anche in Europa è stata reputata addirittura bassa da molti tifosi che temono il blitz dei club europei che lo stanno monitorando. Dalla Croazia, intanto, arrivano le parole dell'agente del giocatore, Miroslav Bicanic, che intervistato da 'Vecernji List' spiega: "Il club gli ha dato importanza, gli ha dato la tranquillità necessaria e Marcelo ha raggiunto una maturià anche umana adesso. Vive Milano come casa sua, è vicino a Zagabria e non c'è motivo di enfatizzare la storia del trasferimento. Se qualcuno dei più grandi club mondiali è interessato a Marcelo e pronto a pagare la clausola da 60 milioni di euro, dovranno trovare anche un accordo con lui. Adesso si concentra sull'Inter e sulla lotta con la Juve per lo scudetto".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui