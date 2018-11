CHIEVO CAMPEDELLI VENTURA / Presentazione per Mimmo Di Carlo che ha sostituito Ventura sulla panchina del Chievo. L'addio tra l'ex commissario tecnico e il club veneto non è stato dei migliori e oggi in conferenza stampa il presidente Campedelli ha lanciato una frecciata al suo ex allenatore: "Le voci mi entrano da un orecchio, che è grande, e mi escono dall'altro, che è pure grande. Non voglio commentare - dice in riferimento alle frasi di Ventura dopo la rescissione - .

Ognuno è responsabile delle proprie scelte, sono contento del ritorno a casa di Mimmo Di Carlo".

Ultimi aggiornamenti sul calciomercato: CLICCA QUI!

Ventura nei giorni scorsi aveva spiegato il suo addio: "Io e la società volevamo raggiungere la salvezza percorrendo strade diverse, non si poteva andare avanti. Ho accettato il Chievo per amicizia con il presidente Campedelli e volevo tornare ad allenare. Ma quando ho avuto la certezza che le nostre visioni erano troppo differenti, non si poteva andare avanti. Ho rinunciato consensualmente a due anni di contratto"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui