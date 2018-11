CALCIOMERCATO SERIE A CHIEVO DI CARLO NICOLA UDINESE DIMISSIONI VENTURA ESONERO VELAZQUEZ - Manca, ormai, solo l'annuncio ufficiale, ma le panchine di Chievo e Udinese stanno per cambiare padrone. A Verona, dopo soli quattro turni, sono arrivate le dimissioni dell'ex CT dell'Italia Gian Piero Ventura (aspramente criticato su Instagram da capitan Pellissier): un solo punto in quattro gare per la squadra clivense sotto la guida dell'allenatore genovese. Per la sua sostituazione, come riportato anche da Calciomercato.it, c'è Mimmo Di Carlo: è la terza esperienza sulla panchina gialloblu per il tecnico di Cassino. Ventura aveva sostituto l'esonerato Lorenzo D'Anna il 9 ottobre scorso. Anche l'Udinese si avvia al cambio in panchina. Julio Velazquez, arrivato a sorpresa in estate in Friuli, paga il pessimo periodo vissuto dalla sua squadra: nove i punti conquistati in dodici partite e quattro sconfitte negli ultimi cinque turni.

Calciomercato Serie A, da Andreazzoli a Ballardini: tutte gli esoneri stagionali

In bianconero è in arrivo Davide come anticipato dalla nostra redazione , che riparte dall'Udinese dopo la straordinaria cavalcata coldi due stagioni fa: in serata è previsto l'annuncio. E cliccando qui sarete aggiornati in tempo reale su tutte le ultime notizie.

Anche l'Empoli ha deciso di cambiare guida tecnica il 5 novembre scorso, dando il benservito ad Aurelio Andreazzoli, l'allenatore che ha guidato i toscani alla promozione in serie A nella scorsa stagione. Al suo posto è arrivato Giuseppe Iachini che, alla prima sulla panchina empolese, ha battuto proprio l'Udinese, 'condannando' all'esonero Velazquez. Al Genoa, invece, è tornato Ivan Juric che ha preso il posto dell'esonerato Davide Ballardini il 9 ottobre. Ma adesso lo stesso croato è a rischio, nonostante le rassicuranti parole del presidente Preziosi: sulla sua panchina aleggiano le ombre di Zdenek Zeman e Claudio Ranieri, oltre a quella del connazionale Igor Tudor. Le panchine della serie A sono bollenti!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui