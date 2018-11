CHIEVO ROMAIRONE VENTURA / A sorpresa dopo il pareggio tra Chievo e Bologna sono arrivate le dimissioni di Ventura. Il direttore sportivo del club gialloblù Romairone, a 'Sky', ha raccontato: "E' stato un fulmine a ciel sereno. Dobbiamo adesso prendere un po' di tempo a mente fredda e cercare di capire i pensieri che sono emersi a caldo. Il mister a fine gara mi ha detto che avrebbe comunicato alla squadra la sua decisione, io gli ho solo detto di contare fino a dieci.

I giocatori sono con l'allenatore, il mister ha fatto richieste importanti e la società fa di tutto per soddisfarle. Nonostante le difficoltà oggettive che ci sono. Ventura ha detto che questo non è il suo ambiente? A caldo è meglio non parlare. Per il rapporto che si è creato è giusto che Ventura parli con il presidente. Il mister farà le sue le sue riflessioni e poi toccherà a noi fare una verifica interna. Noi non abbiamo cambiato idea su Ventura rispetto a un mese fa, deciderà il presidente. Giusto prendersi una pausa di riflessione per capire le motivazioni che hanno portato a questa decisione a caldo che stiamo vivendo con un po' di imbarazzo".