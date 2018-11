GENOA NAPOLI CONVOCATI / Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra gli azzurri e il Genoa, in programma sabato sera a 'Marassi' e valida per la dodicesima giornata di Serie A. Il tecnico dei partenopei deve fare a meno ancora di Meret, Verdi e Younes, oltre che del lungodegente Chiriches.

Per i primi due possibile rientro in campo dopo la pausa per le Nazionali, mentre per il trequartista algerino occorrerà attendere ancora un po', così come per il ritorno del difensore rumeno che ci sarà soltanto nel 2019. Intanto rientra Luperto e ha recuperato anche Mertens, in forse per il problema alla spalla accusato durante la sfida Champions contro il. Per la formazione,ha preannunciato pochi cambi: uno dovrebbe riguardare proprio il belga che potrebbe accomodarsi in panchina lasciando spazio a

Ecco la lista dei convocati: Ospina, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas

