CALCIOMERCATO UDINESE VELAZQUEZ / Dopo un avvio di campionato piuttosto positivo, è un momento nero per l'Udinese e per Diego Velazquez. Cinque sconfitte in sei gare e vantaggio sulla zona retrocessione sceso ad appena tre lunghezze.

Il tecnico è a rischio e se dovesse arrivare un altro risultato negativo contro l', domenica, il suo destino potrebbe essere segnato. Secondo il 'Messaggero Veneto', i friulani starebbero pensando al ritorno di Francescooppure a Davide