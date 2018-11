CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA/ Paul Pogba torna a Torino da avversario: il centrocampista francese affronterà i suoi ex compagni in Champions League.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia di, il campione del mondo ha commentato le notizie di calciomercato su un suo possibile ritorno alla 'Vecchia Signora'

"Tornare qui è bellissimo, dove ho iniziato a giocare veramente a livello professionale, dove ho vinto coppe e scudetti - ha dichiarato Pogba - Adesso però sono al Manchester United, sono molto felice, torno qua per vincere, voglio che i tifosi italiani vedano una bella partita, sperando di vincere. Tornare alla Juventus un giorno? Per il momento sono qui al Manchester United, ho il contratto qui, sono felice e gioco. Poi domani, in futuro non si sa mai, ho vissuto anni bellissimi alla Juventus".

