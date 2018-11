NAPOLI PSG TUCHEL / Conferenza stampa per Tuchel alla vigilia di Napoli-Psg. Il tecnico dei parigini parla a 24 ore dalla sfida Champions del San Paolo: "Abbiamo giocato venerdì e ci siamo allenati sabato: domenica era libera e non volevo che i giocatori stessero tempo senza allenarsi, per questo abbiamo deciso di lavorare questa mattina".

MBAPPE' - "Xavi dice che non è maturo? Normale, ha 19 anni: può solo migliorare ma è già tra i migliori al mondo".

CAVANI - "E' venuto con noi, si deciderà domani se giocherà o meno. Stessa cosa per Draxler e Rabiot: siamo solo a lunedì non so chi dei due giocherà".

NAPOLI - "Sono una squadra forte, da tempo giocano insieme: sono pericolosi, hanno tanta qualità individuale in attacco.

Sarà una grande sfida: è uno scontro diretto e vogliamo vincerlo".

ANDATA - "A Parigi è stato un match difficile: il pareggio è stato meritato ma potevamo giocare meglio. Ormai sono abituato: dite sempre che siamo favoriti. All'andata per i primi trenta minuti non siamo stati all'altezza: contro Marsiglia e Lille abbiamo avuto una grande reazione".

VERRATTI - "Ha fatto un errore, succede: è una situazione difficile ma si è sempre allenato con la squadra, non è una questione che riguarda l'aspetto professionale. E' un episodio che ci mettiamo alle spalle".

BUFFON E SILVA - "Sono importanti per noi. Buffon conosce l'ambiente, sarà importante: ha personalità e darà il suo contributo. La stessa cosa Thiago: è il nostro capitano, è super importante. Un professionista con grande personalità".

QUATTRO ATTACCANTI - "Sì, è una possibilità ma non può essere anche difficile perché non dovremmo perdere importante. L'importante è non rischiare troppo: siamo comunque fiduciosi e cercheremo di essere offensivi".

