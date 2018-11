CIES TOP 10 VALORE / Non c'è Cristiano Ronaldo tra i dieci calciatori più cari al mondo secondo la classifica pubblicata dal Cies, l'osservatorio del calcio. C'è questa tra le principali notizie di calciomercato di giornata che potete trovare cliccando qui.

In testa alla graduatoria, che considera vari fattori tra i quali età e scadenza contratto, vede al primo posto il talento del Psg Kylian Mbappè: il suo valore stimato è pari a 216,5 milioni di euro; sul podio con lui Kane del Tottenham e il brasiliano Neymar.

Nelle prime dieci posizioni non c'è nessun rappresentante della Serie A e compaiono tutti attaccante ad accezione di, centrocampista del Tottenham, nono. Come detto spicca l'assenza di CR7, ma nel caso dell'attaccante dellapesa in maniera signficativa l'età.

1. Kylian Mbappe (PSG): 216,5 milioni

2. Harry Kane (Tottenham): 197,3 milioni

3. Neymar (PSG): 197 milioni

4. Mohamed Salah (Liverpool): 173 milioni

5. Philippe Coutinho (Barcellona): 171,3 milioni

6. Lionel Messi (Barcellona): 170,6 milioni

7. Raheem Sterling (Manchester City): 164,6 milioni

8. Lukaku (Manchester United): 164,3 milioni

9. Dele Alli (Tottenham): 163,4 milioni

10. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 157,7 milioni



