CALCIOMERCATO MILAN KOUAME GENOA / Negli ultimi anni tra Milan e Genoa c'è stato un forte legame sul piano del calciomercato. Sono diverse le operazioni che sono state chiuse dalle due società: Suso (mandato in Liguria a fare le ossa), Lapadula, Laxalt e Bertolacci sono gli ultimi esempi.

E in futuro questa lista potrebbe anche allungarsi: come rivela Il Secolo XIX, nel corso dell'ultima gara il dt Leonardo è rimasto impressionato dalla prestazione di Cristian, autore del momentaneo pareggio del Grifone. Il brasiliano si è subito attivato per chiedere informazioni ache - però - lo ha blindato: la sua volontà è quella di puntarci a lungo e non cederlo nelle prossime sessioni.