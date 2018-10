MILAN GENOA METEO PIOGGI A SAN SIRO / Sono i giorni del maltempo e dell'allerta meteo in gran parte dell'Italia. Bollino rosso per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige, Abruzzo e Lombardia (29 ottobre). Proprio in Lombardia mercoledì 31 si giocherà il recupero della prima giornata di SerieA tra Milan e Genoa. I rossoneri di Gennaro Gattuso, a quota 15 dopo il successo contro la Sampdoria, vogliono continuare a risalire la classifica per avvicinarsi sempre più alla zona Champions. Per farlo sarà impossibile non affidarsi al trio Suso-Cutrone-Higuain.

Il Grifone di Juric è, invece, reduce dai due pareggi contro Udinese e Juventus e vuole il sorpasso in classifica proprio ai danni dei rossoneri. Per l'occasione sarà inevitabile dare uno sguardo alle condizioni meteo.

Meteo Milan-Genoa: pioggia a 'San Siro' ma nessun rischio

La pioggia non da tregua. Anche mercoledì 31 ottobre a Milano - come si evince da 'ilmeteo.it' - è prevista pioggia praticamente per tutto il giorno ma al momento non c'è davvero alcun rischio. I tifosi nella mattinata saranno accolti da una pioggia debole con una temperatura vicina ai 10°C. Temperatura che salirà nel corso della giornata. Nelle ore di Milan-Genoa dovremmo avere più di 12°C e ma la pioggia continuerà a cadere sopra la testa di giocatori e tifosi a San Siro. Il vento sui 29 km/h non dovrebbe causare particolari problemi.

