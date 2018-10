EMPOLI JUVENTUS BENNACER DYBALA / La Juventus ha trovato il pareggio contro l'Empoli in avvio di ripresa grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il penalty è stato fischiato daper un contatto nell'area toscana tra: il numero dieci dell'Empoli ha azzardato un dribbling nella propria sedici metri, allungandosi troppo la palla. La Joya si è frapposta tra palla e avversario, cadendo a terra appena ha sentito il contatto: per il fischietto non ci sono stati dubbi, immediata l'indicazione del dischetto. Il Var non ha cambiato la decisione tra le polemiche dell'Empoli e Cr7 dal dischetto ha firmato il pareggio.