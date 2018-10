JUVENTUS PARATICI RONALDO / Oltre al presidente Agnelli, anche Fabio Paratici ha speso parole al miele per Cristiano Ronaldo nel giorno dell'Assemblea degli azionisti della Juventus.

Il nuovo responsabile dell'area sportiva incensa il fuoriclasse portoghese: "Ha avuto un ottimo impatto. E' sotto gli occhi di tutti il suo impegno e la sua professionalità, lo vediamo in campo la domenica e durante la settimana negli allenamenti - ha sottolineato Paratici in conferenza stampa - E' il miglior giocatore al mondo e forse di sempre per tutto quello che ha vinto".