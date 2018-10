DIRETTA CAGLIARI CHIEVO - Il Cagliari riceve il Chievo in una gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i sardi del fresco ex Maran cercano un successo che permetterebbe loro di allontanarsi dalla zona retrocessione, dall'altro i veronesi di Ventura sono ancora a caccia del primo successo stagionale che servirebbe a cancellare il -1 in classifica e portarsi in territorio positivo.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

CHIEVO (3-5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Cesar; Depaoli, Rigoni, Radovanovic, Giaccherini, Jaroszynski; Meggiorini, Stepinski. All. Ventura

CLASSIFICA: Juventus* 28 punti; Napoli 21; Inter 19; Lazio 18; Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina* 15; Roma e Torino* 14; Genoa** e Parma* 13; Milan**, Atalanta* e Spal 12; Cagliari 10; Bologna 9; Udinese 8; Empoli* 6; Frosinone 2; Chievo -1.

* una partita in più; ** una partita in meno

