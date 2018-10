ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Due gol da due ex azzurri in questo week-end estero: Pellè e Cerci. Il primo trascina la strada allo Shandong Luneng per il terzo posto con vista sulla Champions d'Asia, mentre l'ex pupillo di Ventura realizza il rigore che conduce l'Ankaragucu alla vittoria in Turchia. Male Carrera, che sciupa l'occasione di riportarsi sulle tracce della capolista Zenit e viene esonerato. Sarri recupera all'ultimo secondo il big match con Mourinho.

ITALIANS, DA MARCHISIO A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6,5 - Buona la sua prestazione nel big match al cardiopalma contro il Manchester United terminato 2-2. Fa girare bene il pallone, soprattutto nei primi 45'. Poi soffre un po' come tutta la squadra il ritorno della squadra di Mourinho, ma anche lui come i compagni non molla fino alla fine.

MANOLO GABBIADINI (Southampton) s.v. - Entra al 79' al posto di Ings nella sfida pareggiata contro il Bornemouth.

ADAM MASINA (Watford) 6,5 - L'ex Bologna torna titolare nella sfida vinta 2-0 sul campo del Wolves tenendo bene la posizione in fase difensiva. Quando ne ha l'occasione non disdegna la sgroppata sulla fascia.

NON HANNO GIOCATO: Davide Zappacosta (Chelsea), Emerson Palmieri (Chelsea), Angelo Ogbonna (West Ham), Matteo Darmian (Manchester United), Stefano Okaka (Watford), Ezequiel Schelotto (Brighton)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 6,5 - Un primo tempo molto buono da parte del suo Chelsea nella superfsfida ai Red Devils di Mourinho. I Blues però subiscono il ritorno dello United facendosi raggiungere e sorpassare: baricentro troppo basso. I suoi ragazzi comunque hanno la tenacia di crederci fino in fondo conquistando il 2-2 con il cuore. A -2 dalla vetta.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - Ottima la sua prova fino al momento della sostituzione avvenuta a causa di un problema muscolare. A fine primo tempo cede il posto a Diarra e il suo impiego nella sfida col Napoli di Ancelotti è in forte dubbio.

MARIO BALOTELLI (Nizza) 5,5 - Una buonissima occasione al 25', quando Mandanda deve superarsi nel deviare in angolo una sua conclusione angolata. Poi però un po' di nervosismo, scaturito anche dal parziale di svantaggio, e l'ammonizione all'87'.

NON HANNO GIOCATO: Gianluigi Buffon (Psg), Pietro Pellegri (Monaco), Andrea Raggi (Monaco)

BUNDESLIGA

NON HANNO GIOCATO: Giulio Donati (Magonza), Luca Caldirola (Werder Brema), Vincenzo Grifo (Hoffenheim)

LIGA

SAMUELE LONGO (Huesca) 5 - Si vede molto poco in fase conclusiva e l'efficienza dell'Huesca in zona gola ne risente. Arriva la sconfitta interna per 2-0 contro l'Espanyol.

CRISTIANO PICCINI (Valencia) 5,5 - Leggerino nel cercare la sovrapposizione e favorire la manovra.

Poi Guades lo sostituische con Batshuayi per dare più consistenza all'attacco.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Bonera (Villarreal), Nicola Sansone (Villarreal), Daniele Verde (Real Valladolid)

SUPER LEAGUE CINA

GABRIEL PALETTA (Jiangsu Suning) 6,5 - Buona prova del leader difensivo dello Jiangsu contro la capolista. Non era facile contro il secondo miglior attacco del campionato.

EDER (Jiangsu Suning) 6 - Prova mettere brio nelle giocate offensive dello Jiangsu, ma la difesa dello Shanghai SIPG è in giornata. Non una brutta prova però la sua.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 7 - Un gol che spiana la strada alla vittoria sul Tianjin Teda al 24'. Era da un po' che il suo nome non figurava nel tabellino dei marcatori. Sale a quota 12 gol in classifica marcatori, mentre lo Shandong adesso è terzo.

NON HANNO GIOCATO: -

DALLA PANCHINA: FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 7 - Ormai vince solo di goleade, nel tentativo di strappare la vetta allo Shanghai SIPG, che dopo il pareggio con lo Jiangsu Suning dista solo due lunghezze. Manca poco alla fine del campionato, ma adesso le speranze si fanno più concrete.

RESTO DEL MONDO

CLAUDIO MARCHISIO (Zenit San Pietroburgo) 5,5 - Scivolone del suo Zenit in casa della Dinamo Mosca. Sconfitta di misura e condizione ancora in fase di rodaggio per l'ex bianconero.

SALVATORE BOCCHETTI (Spartak Mosca) 5 - L'Arsenal Tula non è una corazzata, ma la difesa dello Spartak subisce tre gol in casa colando a picco. Nel calderone finisce inevitabilmente anche lui.

SEBASTIAN GIOVINCO (Toronto FC) 5 - Altra battuta d'arresto, stavolta in casa del Montreal Impact dell'altro italiano Mancosu. Non riesce ad accendere la luce come nell'ultima annata e la sua squadra conosce la sconfitta per la seconda volta consecutiva. In crisi.

MATTEO MANCOSU (Montreal Impact) s.v. - Entra a 12' dalal conclusione del match.

ALESSIO CERCI (Ankaragucu) 7 - Titolare con gol vittoria su rigore. E' la grande giornata di Cerci in Turchia e del suo Ankaragucu che con questa vittoria riceve una boccata d'ossigeno stazionando a metà classifica.

CRISTIAN PASQUATO (Legia) 6,5 - Entra in campo al minuto 78, risulta decisivo nel fornire l'assist del definitivo 3-3 firmato da Carlitos Lopez contro il Wisla. Ed il Legia evita la brutta sconfitta interna..

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion),Emiliano Viviano (Sporting CP - infortunato), Stefano Sturaro (Sporting CP), Davide Lanzafame (Ferencvaros)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) 7 – Ha il merito di battere in rimonta una squadra forte come la Steaua 2-1. E il passivo sarebbe potuto essere maggiore se all'87' Koljic avesse realizzato il calcio di rigore. Reazione d'orgoglio che potrebbe dare nuovo slancio alla stagione del Craiova.

MASSIMO CARRERA (SPARTAK MOSCA) 5 - Avrebbe potuto compiere un gran balzo ai piani alti della classifica, e invece il suo Spartak cade malamente in casa contro l'Arsenal Tula. 3-2 il risultato finale, un ko che a Carrera costa l'esonero.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

FLOP

SEBASTIAN GIOVINCO (TORONTO FC) 5

MASSIMO CARRERA (SPARTAK MOSCA) 5

SALVATORE BOCCHETTI (SPARTAK MOSCA) 5

TOP

FABIO CANNAVARO (GUANGZHOU EVERGRANDE) 7

DEVIS MANGIA (CRAIOVA) 7

ALESSIO CERCI (ANKARAGUCU) 7

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui