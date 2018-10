PAGELLE E TABELLINO DI FROSINONE-EMPOLI: doppio Ciofani, sorpresa Ucan

PAGELLE E TABELLINO DI FROSINONE-EMPOLI PROMOSSI E BOCCIATI – In pochi si sarebbero aspettati un pareggio pirotecnico tra Frosinone ed Empoli, in una partita delicata che sa già di scontro salvezza. E invece ne esce uno spettacolare 3-3, che mette in evidenza soprattutto la prova del capitano Ciofani, autore di una doppietta, e i fantasisti toscani Zajc e Ucan, entrambi autori di una marcatura a testa. Molto bella la rete dell'ex giocatore giallorosso, che approfitta di una corta respinta della difesa ciociara per scaraventare in rete dopo un tiro al volo preciso e potente. Per Longo si tratta di un'occasione sciupata però, considerando i due vantaggi ripresi in corso d'opera dagli uomini di Andreazzoli.

FROSINONE

Sportiello 6 - Subisce tre gol di cui però non ha colpe. Sempre attento quando viene chiamato in causa.

Goldaniga 6 - Ci mette qualche pezza in una partita dai continui ribaltamenti di fronte. Se la cava nel complesso.

Ariaudo 5,5 - Soffre un po' di più rispetto ai compagni di reparto specialmente nell'uno contro uno.

Capuano 6 - Gioca semplice in appoggio, non rischia in marcatura. Fa il suo.

Zampano 6,5 - Imbeccato bene da Ciano, il suo movimento taglia fuori la difesa toscana e il pallone messo in mezzo trae in inganno Silvestre che infila la propria porta. Galoppa spesso sulla propria fascia e con personalità.

Chibsah 6,5 - Lotta a centrocampo senza mai risparmiarsi. In qualche cirocstanza forse rischia il cartellino, ma il suo temperamento è vitale in partite delicate come queste.

Maiello 6 - Buono il suo lavoro in mediana con una fase d'interdizione che gli fa spendere parecchio. Dall'81' Gori s.v.

Molinaro 6 - Si affaccia meno in fase offensiva rispetto a Zampano. Più attento alla fase difensiva.

Ciano 6,5 - Trova con un assist sopraffino la galoppata di Zampano che porta all'autogol di Silvestre. A sprazzi è autore di altre buone giocate, ma l'intermittenza prevede anche qualche campanello d'allarme come nel finale, quando un disimpegno errato favorisce l'occasione per La Gumina. Guadagna il calcio di rigore poi realizzato da Ciofani.

Ciofani 7,5 - Una partita da gladiatore la sua, da vero capitano e simbolo del Frosinone. Due gol, di cui uno su rigore, e tanto lavoro nell'ombra per permettere ai compagni di non farsi schiacciare. I tifosi lo applaudono calorosamente al momento della sostituzione. Dall'84' Pinamonti s.v.

Campbell 6,5 - Molte progressioni interessanti e qualche pausa di troppo. Nel secondo tempo però regala spettacolo con la bruciante ripartenza conclusa col prezioso assist vincente per il secondo gol di Ciofani. Longo decide di coprirsi sul gol di vantaggio e lo sostituisce. Dal 65' Violet 5,5 - Entra in un momento delicato di partita, quando l'Empoli gioca alla disperata ricerca del pareggio. Nel finale trova l'opposizione di Di Lorenzo al suo tiro a botta sicura.

All. Longo 5,5 - La grinta c'è, il gioco pure anche se a sprazzi. Ma l'atteggiamento sul 3-2 non lo premia, perchè la squadra si schiaccia troppo presto nel tentativo di difendere la rete di vantaggio. E alla fine arriva il nuovo pareggio dei toscani. Occasione persa.

EMPOLI

Provedel 5,5 - Sbaglia il rilancio favorendo l'azione ciociara che porta all'autorete di Silvestre. Subisce altre due reti, ma nessuna di queste lo vede colpevole.

Di Lorenzo 6 - Una partita attenta la sua, senza sbalzi in fase offensiva.

Nel finale salva tutto sul tiro a botta sicura di Vloet.

Silvestre 6 - Infila Provedel all'8' con un intervento scellerato, anche perchè non pressato da attacanti avversari.Si rifà ad inizio ripresa però, quando sugli sivluppi di un calcio d'angolo segna il momentaneo sorpasso toscano in modo un po' fortunoso, ma sicuramente tenace.

Maietta 5 - Più in difficoltà rispetto ai compagni di reparto. Concede il fallo da rigore per atterramento di Ciano ed è costretto a un giallo sacrosanto per fermare un pericoloso contropiede di Ciofani.

Antonelli 6,5 - Recupera palla sulla trequarti ciociara avviando l'azione che porta al pari firmato da Zajc con un assist bello e intelligente. Il suo apporto è fondamentale per questa squadra, che può giovare della sua esperienza. Dal 78' Pasqual s.v.

Acquah 6 - Accompagna spesso l'azione offesniva con degli strappi e dei movimenti senza palla a supporto delle punte. A centrocampo fatica di più quando si tratta di contenere gli attacchi avversari, soprattutto nei primissimi minuti di gara.

Capezzi 5 - Non riesce a rendere fluida la manovra dell'Empoli dalla sua mattonella. Un po' in difficoltà anche in fase d'interdizione. Dal 65' Bennacer 5,5 - Lotta parecchio, la vede poco e viene anche ammonito. Non una grande prestazione tutto sommato.

Krunic 6 - Qualche buona giocata in appoggio agli attacchi portati avanti dal solito Zajc è da apprezzare. L'impressione però è che potrebbe dare molto di più.

Zajc 6,5 - Pareggia i conti a metà del primo tempo facendosi trovare pronto da Antonelli a centro area. Anche oggi molti tentativi per lui, che però non sempre riescono a centrare la porta. Dal 65' Ucan 7,5 - Appena entrato in campo sfiora il gol con un calcio di punizione da posizione pericolosa. E' il preludio al capolavoro che compie appena dieci minuti più tardi: un tiro al volo sugli sviluppi di un angolo che non lascia scampo a Sportiello.

La Gumina 6 - Suo l'assist che consente a Silvestre di trovare il momentaneo vantaggio. Qualche buona incursione e a tratti pericoloso, ma Sportiello non si fa mai incantare.

Caputo 5,5 - Ci prova con qualche strappo e un paio di conclusioni che però non impegnano severamente il portiere del Frosinone. Un po' sottotono.

All. Andreazzoli 6 - Fra i due contendenti era lui quello a rischiare meno. Il premio per la tenacia di provarci fino alla fine è stato lo splendido gol di Ucan, che quindi evita una sconfitta pesante in uno scontro diretto. Quando il suo Empoli gioca, però, dà sempre l'idea di poter far male. Il problema è la continuità nell'arco dei 90'.

Arbitro: Orsato 6 – Concede il rigore al Frosinone dopo il consulto al Var, quando in un primo momento aveva deciso di far continuare. La decisione sembra corretta, anche perchè il contatto c'è, nonostante Ciano accentui la caduta.

TABELLINO

Frosinone-Empoli 3-3

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello (dall'81' Gori), Molinaro; Ciano; Ciofani (dall'84' Pinamonti), Campbell (dal 65' Vloet). A disp.: Ghiglione, Brighenti, Salamon, Besea, Crisetig, Cassata, Beghetto, Soddimo, Bardi. All. Longo.

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli (dal 78' Pasqual); Acquah, Capezzi (dal 65' Bennacer), Krunic; Zajc (dal 65' Ucan); La Gumina, Caputo. A disp.: Untersee, Rasmussen, Marcjanik, Brighi, Junior Traore, Jakupovic, Mraz, Terracciano. All. Andreazzoli.

Marcatori: 8' Silvestre (aut.) (E), 32' Zajc (E), 48' Silvestre (E), 54' Ciofani (rig.) (F), 63' Ciofani (F), 79' Ucan (E)

Arbitro: Daniele Orsato (Sez. di Schio)

Ammoniti: 6' Zajc (E), 69' Maietta (E), 86' Bennacer (E), 88' Molinaro (F), 91' Ciano (F)

Espulsi:

