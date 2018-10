JUVENTUS GENOA FORMAZIONI / Massimiliano Allegri sceglie il 4-3-3 con la sorpresa Cuadrado titolare in attacco per l'anticipo di questo pomeriggio contro il Genoa. Il tecnico della Juventus lascia inizialmente in panchina quindi sia Bernardeschi che Dybala (l'argentino ha comunque smaltito la botta al ginocchio rimediata in Nazionale), con il colombiano che completerà il tridente offensivo insieme a Mandzukic e Cristiano Ronaldo. In mediana chance per Bentancur, mentre Benatia vince il ballottaggio con Rugani al fianco di Bonucci.

In casa rossoblu prima in panchina perdopo il ritorno in Liguria: fari puntati sull'uomo mercato Piatek, che oltre alla dirigenza bianconera sarà spiato dalle tribune dell''Allianz Stadium' anche dal Ds del Barcellona Braida . Il bomber polacco e capocannoniere del campionato verrà affiancato da Kouamé (preferito a Pandev) nel 3-5-2 di Juric.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Pedro Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamè, Piatek. All.: Juric.

