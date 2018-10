CALCIOMERCATO FIORENTINA SCONCERTI BIRAGHI PJACA/ Intervistato ai microfoni di Radio Bruno Toscana, Mario Sconcerti, opinionista, ha parlato di Cristiano Biraghi, giocatore al centro del calciomercato Fiorentina: "Per me vale almeno 30 milioni.

E' un giocatore ideale per una difesa a 3 in un 3-5-2, non sarà un difensore sopraffino ma a livello tattico è fondamentale. Vista la carenza di terzini sinistri, secondo me sarà molto richiesto".

Sconcerti si è espresso anche su Marko Pjaca, arrivato a Firenze nella scorsa sessione di calciomercato: "In questo momento il suo gioco è un po' involuto, ad ora è solo un Cerci nobile".

