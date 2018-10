UDINESE NAPOLI CONVOCATI / Tutto confermato: come anticipato da Carlo Ancelotti in conferenza stampa Lorenzo Insigne non c'è nella lista dei convocati per Udinese-Napoli.

Il numero 24 azzurro fa parte dei sette calciatori che non parteciperanno alla trasferta azzurra in Friuli: oltre ad Insigne, infatti, il tecnico partenopeo non potrà contare sul lungodegente, su, in fase di recupero ma non ancora al meglio, e su, acciaccati. Questa la lista completa: Ospina, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Verdi, Mertens, Callejon, Milik.