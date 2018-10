Whatsapp, attenzione al bug che fa sparire le chat: come risolvere

WHATSAPP BUG MESSAGGI CANCELLATI / Attenzione all'ultimo aggiornamento di Whatsapp che rischia di farvi perdere anni di ricordi e messaggi importanti in un solo colpo. Mentre va avanti il lavoro dell'azienda del gruppo Facebook in tema di sicurezza e privacy, con le nuove misure volte a limitare anche la diffusione delle fake news che sono state introdotte per limitare la fuga dall'app di messaggistica istantanea online più celebre al mondo, su molti forum e siti specializzati del settore migliaia di utenti si stanno lamentando da diversi giorni per un problema non di poco conto legato alle chat.

Whatsapp, messaggi cancellati automaticamente: come risolvere

Non avete effettuato un backup di recente? Bene, fatelo il prima possibile.

Questo è l'avvertimento che sta circolando in rete visto che, come si legge su alcuni dei principali siti del settore, da qualche tempo Whatsapp sta eliminando automaticamente e senza il consenso degli utenti alcuni dei messaggi o delle chat più vecchie che non sono stati salvati in un backup. Secondo altri, però, il problema sarebbe ben più grave perché in alcuni casi sarebbe del tutto casuale e riguarderebbe spesso anche chat recenti. Per questo, è meglio restare sempre in guardia ed effettuare quotidianamente (o quasi) un backup, almeno delle chat principali. In alternativa si può sfruttare anche l'opzione "invia chat via mail" e utilizzare Google Drive per avere le chat sempre a portata di mano. Nel frattempo, Whatsapp è al lavoro per risolvere questo bug in un aggiornamento in arrivo.