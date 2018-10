CALCIOMERCATO NAPOLI UDINESE / Meret e Karnezis potrebbero essere stati solo i primi della lista: l'asse tra Napoli e Udinese potrebbe rinsaldarsi ulteriormente, già a partire dalla sessione di gennaio. Per stessa ammissione del club friulano c'è l'interesse per De Paul inanzittutto: "Piace all Napoli: Giuntoli e De Laurentiis sono grandi intenditori di calcio e hanno espresso gradimento per l'argentino", ha ammesso di recente il patron Soldati. Ma potrebbe non essere l'unico profilo a finire nelle loro mire del calciomercato Napoli.

Calciomercato Napoli, Diawara via? C'è Fofana

Il prossimo incrocio in Serie A tra i due club può essere l'occasione perfetta per tornare a parlare di calciomercato.

Oltre a De Paul, in casa bianconera ci sono alcuni giocatori che possono fare al caso di. Uno su tutti è Seko Fofana, corteggiato a lungo dalla Sampdoria in estate e valutato 15 milioni dall'Udinese . In estate l'allenatore dei partenopei sembrava intenzionato a rilanciare e puntare forte su Amadou, ma le sue speranze di riuscita stanno venendo meno in questi mesi tanto che una possibile cessione del guineano a gennaio non è da escludere. In caso di partenza l'erede naturale potrebbe essere proprio Fofana, che si sta rivitalizzando sotto la gestioneed è ancora alla ricerca di quel salto di qualità che gli potrebbe permettere di raggiungere la completa maturità calcistica. Attenzione poi anche a: tutti difensori che si stanno mettendo in luce in Friuli e che potrebbero raccogliere l'eredità dia fine stagione.