NATIONS LEAGUE FRANCIA GERMANIA / A Saint-Denis, big match Francia-Germania, per il gruppo 1 della Lega A di Nations League. La squadra di Deschamps, campione del Mondo in carica, cerca tre punti importantissimi per blindare il primo posto nel girone e avvicinarsi alla qualificazione alla Final Four. Pogba, Griezmann, Mbappé e compagni sfidano i tedeschi, in un brutto momento dopo lo 0-3 contro l'Olanda e che devono rispondere, per non rischiare una clamorosa retrocessione in Lega B.

FORMAZIONI UFFICIALI

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. Ct: Deschamps

GERMANIA (4-4-2): Neuer; Ginter, Süle, Hummels, Schulz; Kehrer, Kimmich, Kroos, Sané; Gnabry, Werner.

Ct: Löw

CLASSIFICA: Francia 4, Olanda 3, Germania 1

CRONACA TESTUALE DEL MATCH

1' - Calcio d'inizio

4' - Prima conclusione della Francia, sinistro di Griezmann largo di diversi metri

9' - Accelerazione mostruosa di Mbappé, la difesa tedesca allontana in affanno

10' - Cross basso in area francese, Kantè rischia l'autogol e Lloris salva di piede

14' GOL DELLA GERMANIA: KROOS SEGNA SU RIGORE!

19' - Contropiede pazzesco della Germania, troppo lungo il passaggio di Sanè per Werner, Lloris salva in uscita!

24' - Germania ancora vicina al raddoppio, Lloris salva su Ginter in mischia!

34' - Conclusione di Sanè rimpallata in area, facile per Lloris dopo un paio di deviazioni

36' - Colpo di testa di Ginter, palla alta

39' - Tiro cross di Griezmann, Mbappè non ci arriva e Neuer blocca

45' - Hernandez accelera e crossa per Giroud, tiro alto di poco

