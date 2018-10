DIRETTA POLONIA ITALIA LIVE / Gara da dentro o fuori per l'Italia che in caso di sconfitta retrocederebbe nella Lega B della Nations League. Dopo il pareggio dell'andata e la sconfitta in casa del Portogallo, la situazione della truppa Mancini è a dir poco complicata.e la corsa al secondo posto passa proprio per la gara di questa sera.

FORMAZIONI UFFICIALI

POLONIA (4-3-1-2): Szczęsny; Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca; Szymański, Góralski, Linetty; Zieliński; Lewandowski️, Milik. All. Brzęczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. All. Mancini.

CLASSIFICA GRUPPO 3: Portogallo 6; Polonia e Italia 1

