CHELSEA HAZARD REAL MADRID / Non capita molto spesso di vedere giocatori esporsi in prima persona in sede di calciomercato. Specialmente se così forti. È invece il caso di Eden Hazard che, nonostante stia vivendo uno dei suoi migliori avvii di stagione con la maglia del Chelsea, continua a 'corteggiare' il Real Madrid.

Intervistato al termine del match vinto con il, il gioiello belga ha infatti dichiarato: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno sin da quando ero bambino". Queste le sensazioni dell'esterno dei 'Blues': "A volte mi sveglio la mattina e penso di voler andare via, altre penso di voler rimanere. È una decisione difficile, è il mio futuro, ho 27 anni e ne compirò 28 anni a gennaio. Ho un sogno e vorrei farlo diventare realtà. L'ho detto molte volte: se me ne vado, sarò felice, ma so che se rimango sarò felice comunque".