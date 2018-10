PALLONE D'ORO BOBAN MODRIC / Sono da poco stati annunciati i nomi dei primi cinque calciatori candidati alla vittoria del Pallone d'Oro di France Football, appuntamento tradizionale e molto sentito nel mondo del calcio.

Per questo, durante l'intervento telefonico a 'Radio Anch'io Sport', anche a Zvonimir, ex Milan ed attuale vicesegretario della FIFA, viene chiesto se conosce già il vincitore finale: "Sì, lo so: ufficialmente ha vinto Luka, perché il trofeo della FIFA è quello che ha maggior peso tecnico. Poi siamo sempre legati al Pallone d'Oro, ma questo non so chi lo vincerà. Non ne ho idea, però Modric, Ronaldo, Salah, Griezmann, Mbappè saranno tra i principali candidati credo, visto che lo assegna un giornale francese".