DIRETTA VALENCIA BARCELLONA LIGA / Archiviate le fatiche di coppa che hanno portato in dote un prezioso 0-0 in casa dello United e una vittoria per 4-2 contro il Tottenham, Valencia e Barcellona si affrontano alle 20.45 per andare alla sosta con il morale giusto.

La squadra di Valverde cerca conferme dopo aver allontanato la crisi con il successo in, mentre i padroni di casa hanno un tremendo bisogno di punti, avendo conquistato sin qui una sola vittoria, cinque pareggi e una sconfitta in Liga. Calciomercato.it vi offre il match in tempo reale.