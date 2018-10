Serie A, Empoli-Roma 0-2: Nzonzi e Dzeko sbancano il 'Castellani'

SERIEA EMPOLI ROMA/ Empoli-Roma 0-2: al 'Castellani', gli uomini di Eusebio Di Francesco conquistano la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Sblocca il match Nzonzi che giganteggia in area e batte di testa Terraciano. Ad inizio ripresa, calcio di rigore assegnato per mano di Under in area ma calciato fuori da Caputo.

A cinque minuti dal termine, la rete di Dzeko che chiude definitivamente i giochi.

EMPOLI-ROMA 0-2

36' Nzonzi, 85' Dzeko

CLASSIFICA:Juventus 24; Napoli 15; Fiorentina, Roma 14, Inter e Sassuolo 13; Torino, Lazio e Genoa 12; Sampdoria 11; Parma 10; Milan, Spal e Cagliari 9; Udinese 8, Bologna 7; Atalanta 6; Empoli 5; Frosinone 1; Chievo -1