PAGELLE E TABELLINO DI EMPOLI-ROMA PROMOSSI E BOCCIATI – E' una Roma che porta a casa il massimo risultato col minimo sforzo, quella scesa in campo al Castellani contro un Empoli tutt'altro che arrendevole. Nzonzi nel primo tempo è determinante per sbloccare il risultato con un colpo di testa preciso e potente che non lascia scampo a Terracciano. I giallorossi, più tecnici ma soprattutto più fisici dei toscani, fanno valere il peso dei loro singoli in una serata non troppo brillante sotto il profilo del gioco. Sugli scudi ancora una volta Lorenzo Pellegrini, poi il raddoppio del gigante Dzeko. Di forza con l'assistenza di El Shaarawy. Per i toscani un rigore sbagliato da Caputo, decisamente in serata no.

EMPOLI

Terracciano 6 - Qualche buona respinta su alcuni tentativi giallorossi da lontano. Il colpo di testa di Nzonzi è imprendibile però e finisce in rete. E anche su Dzeko non può fare miracoli.

Di Lorenzo 6 - Avanza spesso nella prima frazione. Nella ripresa ci riprova fino a quando non cala fisicamente.

Silvestre 5,5 - Fa buona guardia nelle retrovie, soffrendo il giusto l'iniziativa ospite. Nel finale però perde colpi.

Maietta 5,5 - Gioca d'anticipo e in ripiego risulta difficile da superare per le punte giallorosse. Poi però si fa superare troppo facilmente da Dzeko in occasione del secondo gol.

Veseli 6 - Alcune diagonali risultano preziose, come quella che evita il tiro a colpo sicuro di Under nel primo tempo. Nella prima frazione spinge pure.

Acquah 5,5 - Un buon inizio, poi qualche errore di troppo in mezzo al campo, dove viene domato dai centrocampisti della Roma. Dal 75' Traore s.v.

Capezzi 6 - Qualche buona apertura, e tutto sommato funge da schermo in mediana. Andreazzoli lo sostituisce nel disperato tentativo di riagguantare il match inserendo una punta. Dal 79' La Gumina s.v.

Bennacer 5 -Colpisce il palo al 50' su punizione, ma si tratta dell'unico buon sussulto della sua partita. Nel primo tempo tanti errori, fra cui il fallo da giallo che costa all'Empoli la rete di Nzonzi.

Zajc 5,5 - Si muove bene fra le linee, provando sempre ad innescare Caputo o Krunic. Ma troppo a fasi alterne.

Krunic 5,5 - Anche lui si eclissa sulla trequarti non riuscendo a dare un contributo concreto in avanti.

Caputo 4,5 - Clamoroso l'errore dal dischetto, forse anche di più quello successivo in cui spara alto a tu per tu con Olsen. E siccome non è proprio serata, al terzo tentativo (quello più difficile però) fallisce ancora mirando l'esterno della rete.

All. Andreazzoli 6 – Il suo Empoli gioca a viso aperto contro una Roma tecnicamente e fisicamente più forte. Finisce male per i toscani, che però dimostrano coraggio provando a contrattaccare colpo su colpo. Quello che manca è un po' di peso in attacco.

ROMA

Olsen 6 - Impeganto poche volte, ma sempre vigile.

Santon 6,5 - Quando scende sulla fascia sa essere spesso pericoloso. Guadagna il fallo con cui la Roma beneficia del calcio di punizione che porta al gol di Nzonzi.

Fazio 6,5 - I padroni di casa ci provano a coglierlo fuori posizione con alcuni filtranti pericolosi.

Lui però riesce sempre ad azionare bene la trappola del fuorigioco.

Manolas 6,5 - Preciso, puntuale, attento in ogni chiusura. Sempre in anticipo sull'avversario.

Pellegrini Lu. 6 - Gioca una buona partita, in cui alterna ripieghi e incursioni nella metà campo avversaria con una certa continuità. Non sempre però riesce a mettere in mezzo palloni interessanti, ma il ragazzo è promettente. Dal 60' Florenzi 6 - Mantiene la posizione nell'ultima mezz'ora di gioco.

Nzonzi 7 - Sblocca il risultato con un gran colpo di testa: preciso, potente e avvitato. Ma lo spilungone della terra di mezzo non è solo bomber di giornata: sulal linea mediana è una diga arpionapalloni.

De Rossi 6 - Metronomo sottotono rispetto ai soliti standard a cui ci ha abituati negli anni della sua lunga carriera. Ma il suo compito lo svolge senza problemi.

Under 6 - Qualche buona conclusione dalla distanza, a dimostrazione che il piede è sempre caldo, ma anche la sciocchezza che causa il rigore poi sbagliato da Caputo. Di Francesco preferisce difendere il vantaggio e lo sostituisce a un quarto d'ora dalla fine. Dal 75' Jesus s.v.

Pellegrini Lo. 6,5 - Nel primo tempo favorisce il colpo di testa vincente di Nzonzi con un calcio di punizione pennellato e trasformato in oro dal compagno. Specie nel primo tempo, è una spina nel fianco per la retroguardia toscana. Fr ai più in forma del momento in casa giallorossa. Dal 75' Cristante s.v. -

El Shaarawy 6 - Una gara con poche luci e con qualche ombra di troppo la sua. Ma nel finale si riscatta mandando in porta Dzeko con un'ottima giocata.

Dzeko 7 - E' sempre il più pericoloso dei suoi, anche quando la Roma sembra giocare col freno a mano tirato. Nel finale è straripante nell'azione in cui firma il definitivo raddoppio.

All. Di Francesco 6,5 - Non sempre si può giocare bene e convincere. Ma l'importante è vincere, e la sua Roma lo fa in trasferta senza subire praticamente mai. E questo è un dato assolutamente più che confortante.

Arbitro: Mazzoleni 6,5 - Concede un calcio di rigore all'Empoli per fallo di mano di Under in area, sugli sviluppi di un corner. La decisione viene confermata dopo la consultazione al Var ed è corretta. Per il resto gara tranquilla, non sbaglia nulla.

TABELLINO

Empoli-Roma 0-2

Empoli (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah (dal 75' Traore), Capezzi (dal 79' La Gumina), Bennacer; Zajc, Krunic; Caputo. A disp.: Untersee, Marcjanik, Rasmussen, Ucan, Brighi, Jakupovic, Mraz, Provedel, Fulignati. All. Andreazzoli.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Manolas, Lu. Pellegrini (dal 60' Florenzi); Nzonzi, De Rossi; Under (dal 75' Jesus), Lo. Pellegrini (dal 75' Cristante), El Shaarawy; Dzeko. A disp.: Karsdorp, Marcano, Zaniolo, Coric, Perotti, Kluivert, Schick, Mirante, Fuzato. All. Di Francesco.

Marcatori: 36’ Nzonzi (R), 85' Dzeko (R)

Arbitro: Pier Silvio Mazzoleni (Sez. di Bergamo)

Ammoniti: 35’ Bennacer (E), 49' Lu. Pellegrini (R), 83' Silvestre (E)

Espulsi: