Serie A, Torino-Frosinone 3-2: tris che condanna Longo!

SERIE A TORINO FROSINONE BERENGUER / Gol e spettacolo nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A. All''Olimpico Grande Torino' i padroni di casa allenati da Mazzarri hanno battuto 3-2 il Frosinone. Una partita che sembrava in discesa per i Granata che al 46' erano avanti 2-0 grazie alle reti di Rincon e Baselli. Tra il 58' e il 64', poi, il clamoroso pareggio dei ciociari, durato però solo 7 minuti. Un gran gol di Berenguer da fuori area ha, infatti, fissato il risultato sul 3-2.

Ora la panchina ditrema per davvero

Torino-Frosinone 3-2: 20' Rincon, 46' Baselli, 71' Berenguer; 58' Goldaniga (F), 64' Ciano (F)

CLASSIFICA: Juventus 21; Napoli 15; Fiorentina, Inter e Sassuolo 13; Torino**, Lazio e Genoa* 12; Sampdoria e Roma 11; Parma 10; Milan*, Spal 9; Udinese 8, Bologna 7; Atalanta e Cagliari 6; Empoli 5; Frosinone** 1; Chievo -1

*una partita in meno

**una partita in più



