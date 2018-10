PAGELLE TABELLINO MILAN OLYMPIACOS/ Gattuso la svolta coi cambi: entrano Calhanoglu e Cutrone, il Milan balla e fa ballare l'Olympiacos. Qualificazione in tasca.



MILAN



Reina 6 - Comincia con un'uscita così e così poi amministra la sfera.



Calabria 5,5 - Soffre le avanzate di Koutris. Troppo spazio. Proprio dalla sua mattonella nasce il vantaggio scomodo dell'Olympiacos.



Zapata 5,5 - Non giocava da tanto tempo e perde le misure quando deve anticipare Guerrero. Lo perde e l'attaccante insacca di testa.



Romagnoli 6 - Ordinaria amministrazione. Calma, pulizia e puntualità negli interventi.



Rodriguez 6,5 - Nell'ultimo mese la sua crescita è importante e si vede eccome. Al bacio il cross per Cutrone a coronare una buona prestazione.



Bakayoko 6 - Qualche errore di troppo ma c'è impegno. E' propositivo, si spinge in avanti e questo porta la sua prestazione alla sufficienza.



Biglia 6,5 - Lavoro di rottura, il suo lavoro, che svolge con la solita compostezza delle ultime prestazioni. Efficace.



Bonaventura 5 - Il peggiore del Milan nella prima frazione. Il suo secondo tempo dura neanche una dozzina di minuti. Dal 54' Calhanoglu 6,5 - Pronti-via e subito cartellino giallo. Poi cambia la partita: due assist e mette in luce tutta la sua tanta, troppa importanza per questo Milan.



Suso 6,5 - Gioca una quantità infinita di palloni. Ancora una volta la manovra del Milan trova una svolta passando dai suoi piedi. Dall'80 Borini sv.



Higuain 7,5 - Nella ripresa si traveste da leader dopo una prima frazione nervosa. La riceve, se l'apparecchia e la decide con un gol facile per lui, ma non per altri.



Castillejo 5,5 - Prova a rendersi utile con la sua rapidità ma è murato dalla fisicità dell'Olympiacos. Soprattutto quando Gattuso lo sposta in attacco al fianco di Higuain. Dal 54' Cutrone 7,5 - Entra con fame e voglia. Doppietta. Bentornato, Patrick!



All. Gattuso 7 - Azzecca i cambi ed evita un altro ko. L'Ottobre casalingo parte bene, ora serve il cosiddetto filotto.



OLYMPIACOS



Sa 5 - Non interviene su nessuno dei tre tiri che portano al gol.

Lento a distendersi sul palo di Calhanoglu e ingenuo nel farsi beffare dalla traiettoria del gol di Cutrone.Torosidis 5 - Poca spinta dalla sua parte. Quando entra Calhanoglu va in clamorosa difficoltà. Dal 78' Meriah sv.Roderick 5 - Difesa troppo debole. Chiusi bene nel primo tempo, troppo spazio nella ripresa.Cissè 5 - Si perde Cutrone e Higuain in occasione della rimonta rossonera.Koutris 6 - Assist e tanta spinta sulla fascia.Gulherme 5,5 - Ordine a centrocampo, fino al vantaggio. Poi i greci si sciolgono.Natcho 6 - Coraggioso nel spingersi verso l'area e a provare la conclusione.Fetfatzidis 6 - Rapido e veloce. Attore protagonista dei pericoli biancorossi.Yaya Tourè 6 - Ci mette il fisico e detta legge in mezzo al campo. Finche c'è fiato. Dall'81' Fortounis sv.Leiva 5 - Guerrero fa tutto da solo. Poco, troppo poco sostegno al compagno. Dal 72' Podence sv.Guerrero 6,5 - Torre dell'Olympiacos, raccoglie il cross buono e gira alla grande di testa.All. Pedro Martins 6 - Sufficienza perchè per 70' il suo Olympiacos non solo è in partita, è anche in vantaggio. Poi troppo Milan lì davanti.: Madden - .: Reina, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura (Dal 54' Calhanoglu); Suso (Dall'80' Borini), Higuain, Castillejo (Dal 54' Cutrone). A disposizione: G. Donnarumma, Musacchio, Laxalt, Kessie. Allenatore: Gattuso.: Sa; Torosidis (Dal 78' Meriah), Roderick, Cissé, Koutris; Gulherme, Natcho; Fetfatzidis, Yayà Touré (Dall'81' Fortounis), Leiva (Dal 72' Podence); Guerrero. A disposizione: Choutesiotis, Camara, Androutsos, Hassan. Allenatore: Pedro Martins.: Madden (SCO): 14' Guerrero (O), 70' Cutrone (M), 76' Higuain (M), 79' Cutrone (M).: 56' Calhanoglu (M).: -: recupero 1' e 3'. Spettatori 22.294, incasso di € 543.039,50.