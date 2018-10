CALCIOMERCATO SERIE A WELBECK ARSENAL / Nonostante un inizio di stagione ottimo, in casa Arsenal lo spazio per Danny Welbeck è decisamente poco. L'attaccante inglese, tra campionato e coppe, è riuscito comunque a trovare la via del gol quattro volte nonostante i soli 254 minuti giocati, ma se il minutaggio non crescerà, il giocatore potrebbe cambiare aria. Welbeck tra l'altro potrà anche lasciare i 'Gunners' a parametro zero visto la scadenza del contratto nel prossimo giugno. Il rinnovo con il club londinese, come sottolinea il 'Daily Mirror', tarda ad arrivare e le probabilità che il giocatore cambi aria sono molte e non è neppure da escludere l'ipotesi che l'addio possa arrivare a gennaio.

Ecco allora che Welbeck potrebbe rappresentare un interessante occasione anche per i club di Serie A . In cerca di un attaccante, visto i recenti problemi nella rosa, potrebbe esserci il, da qui anche l'accostamento ad. C'è però da sottolineare che Welbeck è stato letteralmente bersagliato dai tifosi rossoneri nella scorsa stagione nella sfida di Europa League tra Arsenal e Milan. Tra gli altri club attenzione al, con l'incognitae alla. In estate i biancocelesti hanno cercato un vice-e l'inglese potrebbe rappresentare una soluzione, anche sesta dando buoni segnali con le ultime prestazioni, allontanando le voci sulla ricerca di un vice Immobile, che ha sì rinnovato ma ha sempre tanti estimatori e in estate il presidentedovrà mantenere la ferrea volontà di tenerlo.