Calciomercato Lazio, mal di pancia Luis Alberto: c'entra il rinnovo?

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO RINNOVO / Il derby perso in malo modo ha lasciato in casa Lazio alcune scorie: tra i più impalpabili - oltre a Milinkovic-Savic - c'è anche il nome di Luis Alberto, ancora lontano dal giocatore ammirato lo scorso anno. In queste ultime ore nella Capitale si è vociferato anche di un duro confronto tra lo spagnolo e Inzaghi, rimasto scontento dal suo atteggiamento abulico tenuto nell'ultima sfida.

A tutto questo, poi, si aggiunge la sua assenza alla ripresa degli allenamenti: l'ex Liverpool avrebbe accusato un non meglio specificato fastidio muscolare, si ipotizza il riacutizzarsi di una fastidiosa pubalgia anche dallo staff medico biancoceleste ancora non giungono conferme. L'edizione odierna de 'Il Messaggero' va a ricercare i motivi di questo momento no dialtrove: il trequartista, dopo la delusione per il mancato trasferimento alin estate, ora vorrebbe vedersi riconosciuto un adeguamento contrattuale sulla falsariga di quello che è concesso a Milinkovic e Immobile . La società capitolina gli avrebbe promesso che entro Natale la sua posizione verrà ridiscussa.