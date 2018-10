JUVENTUS RONALDO / La Juventus prosegue la sua marcia in campionato dopo il 3-1 rifilato al Napoli nel big match di sabato. Otto vittorie consecutive in altrettante gare in questo inizio di stagione per la squadra di Allegri, che attende adesso lo Young Boys per la sfida di domani pomeriggio in Champions League.

Match dove non sarà in campo, squalificato per una giornata dopo il rosso rimediato nel primo tempo della partita del 'Mestalla' con il Valencia.

Il fuoriclasse portoghese è stato finora il più impiegato da Allegri (659 minuti complessivi) e tornerà dal primo minuto domenica nella trasferta di Udine. Intanto, vista la squalifica in Europa, l'allenatore bianconero ha concesso due giorni di riposo a Ronaldo, che dopo la seduta defaticante di ieri post-Napoli tornerà ad allenarsi mercoledì insieme al resto dei compagni. Uno stop concordato con il Pallone d'Oro, che recupererà energie in vista della gara in Friuli.