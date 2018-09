SASSUOLO-MILAN / Il posticipo della domenica sera della settima giornata di Serie A sorride al Milan di Gennaro Gattuso, che batte a domicilio il Sassuolo per quattro reti ad una. A firmare le marcature sono Kessie, Suso (doppietta) e Castillejo per gli ospiti e Djuricic per i neroverdi.

Nel finale, il secondo gol di Suso è convalidato dal Var dopo l'iniziale segnalazione di fuorigioco.

SASSUOLO-MILAN 1-4: 39' Kessie (M), 50' Suso (M), 60' Castillejo (M), 68' Djuricic (S), 93' Suso (M)

CLASSIFICA: Juventus 21; Napoli 15; Sassuolo, Inter e Fiorentina 13; Genoa* e Lazio 12; Roma 11; Parma 10; Spal*, Milan*, Torino 9; Sampdoria* e Udinese 8; Bologna 7; Atalanta, Cagliari 6; Empoli 5; Frosinone 1; Chievo -1.

*una partita in meno