FANTACALCIO PORTIERI CONSIGLI / E' il turno dei big match. La settima giornata è pronta a prendere il via con Roma-Lazio e Juventus-Napoli, partite che si preannunciano ricche di goal. Consigliare dunque portieri delle quattro squadre al Fantacalcio sembra davvero un azzardo e proprio per questo si può guardare altrove: ecco gli estremi difensori consigliati da Calciomercato.it per la settima giornata di Serie A:

HANDANOVIC - Dopo un avvio di stagione complicato ha ripreso a volare.

Il Cagliari sembra l'avversario giusto per mantenere la porta inviolata.

RADU - Ha soffiato il posto a Marchetti e non ha alcuna intenzione di tornare in panchina. Di fronte avrà l'unica squadra a secco in Serie A.

SORRENTINO - Il Torino non è proprio una macchina da goal, Sorrentino è pronto ad esaltarsi per portare a casa punti importanti con il suo Chievo.

AUDERO - Già tre clean sheet all'attivo, il portiere della Sampdoria vuole ripetersi contro la Spal.

SCUFFET - Il Bologna fatica ad andare a segno. I gol realizzati sono solo due e in una sola partita, il portiere dell'Udinese non è poi un così grande azzardo.