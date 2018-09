DIRETTA EMPOLI MILAN FORMAZIONI / Senza l'infortunato Higuain, il Milan cerca i tre punti in casa di un Empoli che, pur facendo vedere un buon calcio in alcune partite, ha sin qui raccolto solamente quattro punti in classifica. Il pareggio di Cagliari non è piaciuto a Rino Gattuso che spera in una reazione d'orgoglio dei suoi giocatori, mentre Andreazzoli tenterà di puntare sull'esuberanza della propria squadra per fare uno sgambetto ai rossoneri.

Calciomercato.it vi offre la gara del Castellani in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traore; La Gumina, Caputo. All. Andreazzoli

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu. All. Gattuso

CLASSIFICA: Juventus punti 18, Napoli 15, Lazio 12, Fiorentina 10, Inter 10, Sassuolo* 10, Spal* 9, Genoa 9, Roma 8, Udinese 8, Sampdoria 8, Parma 7, Atalanta 6, Cagliari 6, Torino 6, Milan* 5, Empoli* 4, Bologna 4, Frosinone 1, Chievo -1.

* una partita in meno