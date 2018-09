DIRETTA SPAL SASSUOLO FORMAZIONI / Spal-Sassuolo, in programma alle 19, è il primo posticipo del giovedì valevole per la sesta giornata di campionato. Le due squadre arrivano alla sfida con stati d'animo contrapposti, vista la pesante sconfitta dei ferraresi in casa della Fiorentina nel weekend e la vittoria dei neroverdi sull'Empoli.

Calciomercato.it vi offre la gara di Ferrara in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Paloschi, Antenucci. All. Semplici

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco. All. De Zerbi

CLASSIFICA: Juventus punti 18, Napoli 15, Lazio 12, Fiorentina 10, Inter 10, Sassuolo* 10, Spal* 9, Genoa 9, Roma 8, Udinese 8, Sampdoria 8, Parma 7, Atalanta 6, Cagliari 6, Torino 6, Milan* 5, Empoli* 4, Bologna 4, Frosinone 1, Chievo -1.