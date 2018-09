DIRETTA BOLOGNA UDINESE - Il lunch match della settima giornata del campionato di Serie A mette di fronte il Bologna e l'Udinese, formazioni reduci da una sconfitta nel turno infrasettimanale. Da un lato i rossoblu di Inzaghi cercano il secondo successo di fila in casa per cercare di uscire dalla zona retrocessione, mentre dall'altra i bianconeri di Velazquez sperano di fare bottino pieno per avvicinarsi alla zona Europa League.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' in tempo reale.

Inizia la sfida

FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander. All.: Inzaghi.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. All.: Velazquez.

Classifica: Juventus 21; Napoli 15; Sassuolo e Inter 13; Lazio 12; Roma 11; Fiorentina 10; Genoa e Spal 9; Sampdoria e Udinese 8; Parma 7; Atalanta, Milan, Torino e Cagliari 6; Empoli 5; Bologna 4; Frosinone 1; Chievo -1