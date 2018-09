UDINESE FIORENTINA NUYTINCK AUTOGOL BADELJ / Da +3 a -2, per dirla con i bonus/malus del fantacalcio.

Dopo il caso Chiesa-Skriniar in Inter-Fiorentina , con la Lega che ha assegnato l'autorete al difensore nerazzurro per la deviazione decisiva sul tiro del talento viola, insi è verficato un episodio analogo. La splendida rovesciata del difensore bianconero, infatti, è deviata dal lazialee batte il portiere. Inizialmente il gol è stato assegnato a Nuytinck, che quindi aveva ottenuto iò +3, ma poi la Lega, come nel caso citato di Skriniar, ha decretato l'autogol del centrocampista che si becca quindi il -2.