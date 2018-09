CALCIOMERCATO JUVENTUS OBIETTIVI PREMIER LEAGUE / Il calciomercato Juventus del futuro potrebbe parlare inglese, o meglio, potrebbe veder protagonisti molti calciatori che attualmente militano in Premier League. Il nome più caldo, nonché quello che stuzzica maggiormente la fantasia dei tifosi, è quello di Paul Pogba, in rotta con Josè Mourinho al Manchester United. La Juve, ovviamente, non è però l'unico club sulle tracce del centrocampista francese, che appare desideroso di cambiare aria a gennaio o, al più tardi, a giugno: Marotta e Paratici dovranno superare la concorrenza del Barcellona, che già in estate era andato vicino all'acquisto di Pogba.

Un colpo certamente meno oneroso, a centrocampo, sarebbe Aaron Ramsey: il centrocampista dell'Arsenal è in scadenza di contratto a fine stagione con l'Arsenal e le trattative per il prolungamento dell'accordo non hanno portato a nulla di buono per i 'Gunners'.

La possibilità di acquistare il talentuoso calciatore classe 1990 (ha tre anni più di Paul Pogba) a parametro zero ingolosisce la Juventus, ma non solo: in Italia, alla finestra, ci sono anche Milan e Lazio, mentre all'estero i bianconeri dovranno fare i conti con la concorrenza di Chelsea e Manchester United.

Anthony Martial ha il contratto attualmente in scadenza nel 2019 come Aaron Ramsey e gioca nel Manchester United come Paul Pogba: come gli altri due calciatori, anche l'attaccante francese è nel mirino della Juventus già da diversi mesi (al pari di Matteo Darmian, altro 'Red Devil' a scadenza 2019 in orbita bianconera). In estate, la Juve ha deciso di andare 'all in' in attacco su Cristiano Ronaldo, ma il giocatore francese continua a piacere e non si escludono ritorni di fiamma in futuro, soprattutto se la situazione contrattuale dovesse consentire di arrivare a mettere le mani sul calciatore a un costo accessibile. Sempre in attacco, la Juventus non perde di vista l'ex Alvaro Morata, in difficoltà in questo avvio di stagione agli ordini di Maurizio Sarri in casa Chelsea. Se per Martial la concorrente italiana più agguerrita è l'Inter, per lo spagnolo ci sarà da fare i conti con il Napoli.

Occhio, infine, ai talenti della scuderia di Jorge Mendes, ormai di 'casa' a Torino dopo l'affare CR7: la Juventus ha messo gli occhi su Ruben Neves e Diogo Jota, rispettivamente centrocampista classe 1997 e ala sinistra classe 1996 in forza al Wolverhampton, entrambi assistiti dalla Gestifute fondata dall'agente portoghese.