EMPOLI-MILAN HIGUAIN / Il nome di Gonzalo Higuain è stato depennato dalla lista dei calciatori convocati da Gennaro Gattuso per la partita di Serie A Empoli-Milan in programma domani.

L'attaccante argentino, alle prese con un problema ai flessori, non è partito con il resto della squadra per la trasferta in Toscana, nonostante il suo nome comparisse nell'elenco originario dei convocati. In conferenza stampa, Gattuso aveva dichiarato: "Gonzalo sono due giorni che ha un piccolo problema, domani faremo un test per provare. Questi due giorni lo abbiamo lasciato in pace perché aveva fastidio al flessore per una vecchia cicatrice".